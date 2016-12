Overleden man Kantens geen misdrijf, verdachte vrouw vrijgelaten

De politie is afgelopen maandag naar aanleiding van een aangetroffen overleden man in een woning een onderzoek gestart. Hierbij werd een 30-jarige vrouw aangehouden.

Onderzoek

De politie heeft het onderzoek naar het overlijden van de man afgerond. In dit onderzoek is gebleken dat er geen sprake was van een misdrijf. Hierop is de aangehouden vrouw in opdracht van de officier van justitie direct weer in vrijheid gesteld.