PVV stevig aan kop, PvdA sluit aan bij rijtje middelgrote partijen

Voor de twee laatstgenoemde partijen is dat de beste score sinds enige tijd en een forse winst ten opzichte van de score in 2012. De PvdA lijkt aan te sluiten bij het rijtje middelgrote partijen en komt op 11 zetels.

De (nu nog) zetelloze partijen zijn samen goed voor circa drie zetels, maar afzonderlijk komen ze (in een enkel geval – DENK - nét) te kort voor een zetel. Vier partijen (DENK, VNL, de Piratenpartij en FvD) zouden vandaag een reële kans op een zetel maken, maar halen deze drempel in deze peiling (nog) niet. Nieuwe Wegen van Jacques Monasch en GeenPeil worden één keer als mogelijk alternatief genoemd.

De VVD en PVV ontlopen elkaar op dit moment niet veel wat verdere groeipotentie betreft. Op dit moment liggen (verdere) groeikansen voor de VVD bij D66 en CDA, terwijl de PVV vooral bij VVD- en 50PLUS-stemmers serieus wordt overwogen. Omgekeerd is D66 voor VVD-kiezers verreweg het populairste alternatief, en de SP en 50 Plus voor PVV-kiezers.

PVV en in minder mate VVD profiteren van toegenomen belang veiligheid

Rechts lijkt te profiteren van het toegenomen belang dat Nederlanders in hun stemkeuze hechten aan bestrijden van criminaliteit, terrorisme en onveiligheid. De afgelopen jaren bestond de top drie van belangrijkste thema’s traditioneel uit zorg, sociale zekerheid en economie, maar nu is veiligheid (door 31% genoemd) het thema economie (28%) voorbijgestreefd. Zorg (44%) en sociale zekerheid (35%) staan op één en twee.

Voor PVV-kiezers is het veiligheid het belangrijkste thema, voor VVD-kiezers komt het op twee (na economie).