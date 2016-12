Overvolle kinder-ic's door RS-virus

Door een uitbraak van het RS-Virus hebben ziekenhuizen met een intensive care voor kinderen hun handenvol. Doordat de afdelingen overvol liggen zijn er volgens kinderarts Frederique Hofstede van het Juliana Kinderziekenhuis in Den Haag zijn er zelfs kinderen in het buitenland ondergebracht.

Volgens de NOS hebben alleen universitaire ziekenhuizen ic’s voor kinderen. Het UMC in Utrecht zou de drukte proberen in te dammen door niet-spoedeisende ingrepen uit te stellen. In Rotterdam worden artsen van ic’s voor volwassenen ingezet op de kinderafdeling.

Het RS-virus zorgt bij volwassenen voor een verkoudheid. Kinderen kunnen van het virus erg ziek worden omdat de luchtwegen aangetast worden.