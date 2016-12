OM eist 4 jaar cel vanwege voorbereiden van niet uitgevoerde moord

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag voor de rechtbank Midden-Nederland tegen een 42-jarige man uit Rijssen een gevangenisstraf van vier jaar geëist voor het voorbereiden van moord of doodslag en bezit van verboden wapens. Dit heeft het OM woensdag bekendgemaakt.

Hilversum

De verdachte werd op 4 maart dit jaar aangehouden in Hilversum na een melding bij de politie dat een man zich verdacht gedroeg in een buurt waar veel wordt ingebroken. Onder zijn jas bleek de man een doorgeladen vuurwapen te dragen. Daarnaast vond de politie in zijn auto meerdere messen.

Radicaal islamitische groeperingen

Ook had de verdachte een briefje bij zich met daarop een naam en een adres. Uit onderzoek is gebleken dat de man dit adres op internet heeft gevonden door te zoeken naar vooraanstaande leden van radicaal islamitische groeperingen. Getuigen verklaren dat hij eerder die avond heeft aangebeld bij het betreffende adres, maar dat hij nadat er niet open gedaan werd, weer is vertrokken.

Mede omdat de man het vuurwapen twee weken eerder heeft aangeschaft verdenkt de officier van justitie hem - naast verboden wapenbezit - van het voorbereiden van moord of doodslag.

De verdachte is orthodox christelijk en is volgens een reclasseringsadvies fundamentalistisch met zijn geloof bezig. Het OM verdenkt hem er van met een ideologisch motief het beoogde slachtoffer om het leven te hebben willen brengen. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.