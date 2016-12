'Te veel leerlingen met dyslexieverklaring'

Volgens de NOS blijkt uit onderzoek dat bij 30 procent van de basisscholen 10 tot 19 procent van de leerlingen hun eindtoets doen met een dyslexieverklaring. Bij 8 procent van de basisscholen zou het aantal hoger liggen.

Met een dyslexieverklaring krijgen leerlingen meer tijd voor hun examen of krijgen vragen voorgelezen.

In het voorgezet onderwijs is het niet beter. Bij vmbo had 40 procent van de scholen 20 procent of meer examenleerlingen met een beroepsgerichte leerweg een verklaring. Internationaal ligt dit op 10 procent.

De minister en staatssecretaris willen dit aantal fors terugdringen. Er wordt rekening mee gehouden dat leerlingen onrechte een verklaring hebben gekregen.