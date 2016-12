Tweede verdachte aangehouden in België voor woningoverval Gees

Foto: fbf

Gees De Belgische politie heeft op verzoek van de Nederlandse autoriteiten op 26 oktober een 21-jarige Belg aangehouden in Antwerpen. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige woningoverval in Gees op 30 juni 2016. Bij deze overval en het daarbij gebruikte geweld kwam de 69-jarige bewoner om het leven.

Overlevering Justitie heeft om de overlevering van verdachte gevraagd en dat is inmiddels door de Belgische autoriteiten toegewezen. De daadwerkelijke overlevering is echter uitgesteld omdat verdachte nog een lange gevangenisstraf in België moet uitzitten. Het onderzoek naar deze verdachte wordt voorgezet door middel van internationale rechtshulpverzoeken tussen Nederland en België. Eerdere aanhouding Door gedegen recherchewerk wist het onderzoekteam op 17 oktober al een 27-jarige man uit Amsterdam aan te houden op verdenking van betrokkenheid bij deze overval. Hij zit nog vast. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.