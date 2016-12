Dodelijk verkeersongeval in Den Helder

Op donderdagmiddag raakte een 77-jarige man uit Julianadorp ernstig gewond bij een verkeersongeval op de kruising van de Langevliet en de Wethouder W. de Boerstraat/Parkstraat in zijn woonplaats. Later in de nacht overleed de man aan zijn verwondingen.

Omstreeks 17.20 uur fietste het slachtoffer over de De Boerstraat. Bij de kruising wilde hij de Langevliet oversteken in de richting van de Parkstraat. Juist op dat moment kwam over de Langevliet een 26-jarige man uit Julianadorp in een personenauto aangereden. Hij was het slachtoffer al te dicht genaderd toen deze de rijbaan van de Langevliet op reed. Er ontstond een aanrijding waarbij het slachtoffer buiten bewustzijn raakte. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij in de loop van de nacht overleed.

Volgens protocol werd de bestuurder van de personenauto aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.