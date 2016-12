Aantal ladingdiefstallen fors toegenomen

Het aantal geregistreerde voltooide ladingdiefstallen is in het derde kwartaal van 2016 met 33 procent gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal van dit jaar. Van 36 in het tweede kwartaal naar 51 in het derde kwartaal.

Vergelijking van de eerste negen maanden van 2016 met de eerste negen maanden van 2015 geeft een kleine stijging, van 125 naar 129.

Dit blijkt uit de rapportage Transportcriminaliteit derde kwartaal 2016 van de politie. Ladingdiefstal voorafgegaan door zeilsnijden daalde van 22 in het tweede kwartaal naar 19 in het derde kwartaal. Het aantal pogingen steeg echter van 16 naar 27. Ondanks een forse inspanning van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid op het onderwerp Transportcriminaliteit, specifiek op ladingdiefstallen, is er een toename waar te nemen ten opzichte van het tweede kwartaal van dit jaar.

Mogelijke verklaringen daarvoor zijn: een groot deel van de dadergroep(en) is niet meer preventief gehecht (geschorst uit voorlopige hechtenis) en er is nog geen sprake van een onherroepelijk vonnis ten aanzien van hen. Daarnaast maakt het aantal ladingdiefstallen en of pogingen daartoe dat door middel van zeilsnijden tot stand komt nog steeds een groot deel uit van het totale aantal gepleegde feiten. Los van praktische of economische motieven zou het gebruik van kastenwagens in plaats van zeilwagens met het oog op preventie een oplossing kunnen zijn.