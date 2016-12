Twee keer zoveel inbraken tijdens de Kerstdagen

Verder zien verzekeraars het aantal inbraakclaims voor het derde jaar op rij dalen.

Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) noteerde in 2015 38.345 inbraakclaims, 18 procent minder dan in 2014. In bijna alle provincies is het aantal inbraakclaims in vergelijking met 2014 gedaald. “We zien dat steeds meer mensen maatregelen nemen, zoals buurtpreventieteams en Whats-App-groepen, en dat de aanpak van de politie werkt”, aldus algemeen directeur Richard Weurding. Alleen in Noord-Holland en Zeeland is het aantal claims naar aanleiding van woninginbraken ongeveer gelijk gebleven.

Kerstdagen feest voor inbrekers

Ondanks de dalende trend zien verzekeraars al jaren een piek tijdens Kerst. “De ene helft van Nederland is weg van huis en zit aan tafel bij de andere helft van Nederland. Daar maken inbrekers goed gebruik van”, aldus Weurding. Tijdens Kerst ontvangen verzekeraars gemiddeld 248 inbraakclaims per dag, terwijl op een normale dag gemiddeld 126 claims ingediend worden. “Goed hang- en sluitwerk vermindert de kans op inbraken, want dat blijkt ook dit jaar weer uit de risicomonitor, maar op de korte termijn kan je ook bijvoorbeeld aan je buren vragen of ze tijdens de feestdagen extra willen opletten.”

Inbraakclaims bij auto’s vooral in najaar

In de risicomonitor is dit jaar voor het eerst gekeken naar het aantal inbraakclaims bij auto’s. Dat aantal neemt vooral toe in het najaar en dan vooral in de donkere maanden. Verzekeraars ontvangen gemiddeld 215 claims per dag naar aanleiding van inbraken in auto’s. In het najaar zijn veel uitschieters te zien van 250 tot 300 claims per dag. Opvallend is de sterke daling tijdens Kerst. Waarschijnlijk is men dan onderweg met de auto naar familie en vrienden.