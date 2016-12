Blinde man neemt verkeerde deur en valt uit trein

In Roosendaal is een blinde man uit een trein gevallen. Dat gebeurde toen de deur aan de verkeerde kant openging, zo meldt het AD.

De man wilde in Roosendaal uitstappen en drukte op de knop om de deur te openen. "Ik zette een voet op de treeplank en het volgende dat ik nog weet is dat ik driekwart meter lager op de kiezels zat", zegt hij tegen de krant. Wat bleek, de blinde man was aan de verkeerde kant uitgestapt. Normaal gesproken kunnen deuren van treinen aan de niet parronkant niet open. Bij sommige internationale treinen kan dat wel, aldus de NS tegenover de krant.

De NS heeft maatregelen genomen. Zo heeft men het personeel op deze trein gevraagd om te roepen aan welke kant de uitgang is. De blinde man kwam met de schrik vrij en werd door medepassagiers weer in de wagon geholpen.