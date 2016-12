Amersfoort zet in op goede en veilige fietsvoorzieningen

Om de bereikbaarheid van Amersfoort ook in de toekomst te kunnen garanderen wordt geïnvesteerd in fietsvoorzieningen. Een pakket van 35 maatregelen zorgt voor snellere en veilige fietsroutes, een betere samenhang in het fietsnetwerk en het verbeteren van fietsvoorzieningen, onder andere bij stations en in de binnenstad.