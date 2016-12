Klopjacht op IS verdachte Anis Amri in volle gang

De politie heeft een asielzoekerscentrum in Emmerich doorzocht in het onderzoek naar Anis Amri. Amri wordt verdacht van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn.

Woensdagavond werd het terrein van het asielzoekerscentrum al hermetisch afgesloten waarna de politie enkele uren later met 100 agenten het centrum doorzochten. Amri zou in het azc, net over de grens bij Arnhem, ingeschreven hebben gestaan.

Onbekend is nog of de politie belangrijke aanwijzingen heeft gevonden.

Kort na de aanslag op de kerstmarkt werd een verdachte aangehouden. Deze bleek niks te maken te hebben met het drama. De Duitse politie heeft daarna een klopjacht geopend op de dader van de aanslag met in het vizier de Tunesische asielzoeker. Woensdag is een beloning uitgeloofd van 100.000 euro voor de tip die leidt tot de aanhouding van Amri.

Inmiddels wordt er steeds meer bekend over Amri. Zo zou hij zeven jaar geleden uit Tunesië zijn vertrokken naar Italië. Daar werd hij opgepakt na brandstichting in een schoolgebouw. Na vier jaar gevangenisstraf verliet hij dat land en verhuisde een jaar geleden naar Berlijn. Daar kwam hij opnieuw in beeld bij de politie vanwege een vechtpartij en het dealen van drugs. Net als Italië probeerde ook Duitsland eerder Amri het land uit te zetten. Beide landen lukte dat niet omdat hij geen geldige papieren heeft.

Nu wordt Amri verdacht van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn waar 12 mensen om het leven kwamen toen hij met een truck inreed op de kerstmarkt. De politie komt Amri op het spoor, doordat hij zijn ID-kaart achterlaat in de cabine van de vrachtwagen.

Vandaag verscheen ook een filmpje dat Amri van zichzelf maakte in Berlijn. Hij zou de opname in september hebben gemaakt.