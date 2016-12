Auto te water in Sas van Gent, bestuurder overleden

In Sas van Gent is woensdagavond een Belgische automobilist om het leven gekomen toen hij met zijn auto te water was geraakt op de kruising Zandstraat/Westkade in Sas van Gent.

Duikers van de brandweer zochten onder water naar eventuele slachtoffers. Er was namelijk niet bekend hoeveel mensen er in de auto zaten. Het duikteam trof een man aan in de auto. Hij is uit het voertuig gehaald en op de kant behandeld door ambulancemedewerkers. Het slachtoffer, een 26-jarige man uit het Belgische Herentals, is met een ambulance naar het ziekenhuis in Gent overgebracht. De auto is uit het water gehesen door een takelbedrijf en overgebracht naar een onderzoeksplaats. Daar zal door de politie technisch onderzoek aan de auto gedaan worden.

Door agenten zijn getuigen die het ongeval hadden zien gebeuren gehoord en ook is een buurtonderzoek gedaan. Er zijn verklaringen afgelegd die mogelijk ondersteuning kunnen bieden bij het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Daar is tot nu toe nog niets over bekend. Door de Belgische politie is de familie van het slachtoffer in kennis gesteld van het ongeval. De man is woensdagavond laat overleden in het ziekenhuis.