Rover sluit zich aan bij kort geding NS tegen machinistenstaking

Rover is verontwaardigd over de aangekondigde acties van machinisten op de drukke vrijdag voor Kerstmis. "Deze acties zullen voor veel reizigers leiden tot uitgevallen treinen en urenlang wachten op koude stations", stelt Rover-voorzitter Arriën Kruyt. "Rover komt op voor de honderdduizenden reizigers die last zullen ondervinden van deze acties. Daarom vragen we net als NS aan de rechter in Breda om de acties te verbieden.”

Rover vraagt alle vakbonden met klem om bij het voeren van acties aan de belangen van reizigers te denken.