Meer dan tien mensen vervolgd in zaak Sylvana Simons

Het Openbaar Ministerie heeft besloten meer dan tien personen te vervolgen wegens uitlatingen die ze hebben gedaan op social media over Sylvana Simons. Het OM verdenkt de personen van belediging, bedreiging dan wel discriminatie.

Na beoordeling van het dossier dat door de politie is opgesteld, is het OM tot de conclusie gekomen dat ten minste tien personen strafbaar hebben gehandeld. De personen die de ernstigste uitlatingen hebben gedaan zullen worden gedagvaard voor de rechter. Andere zaken zullen op een andere wijze worden afgedaan, zoals een geldboete of een taakstraf.

Simons deed in mei 2016 aangifte tegen een groot aantal uitingen op social media nadat ze aankondigde de politiek in te gaan. Op een ‘uitzwaai-pagina’ op Facebook is eveneens een groot aantal reacties geplaatst waartegen ze aangifte heeft gedaan.