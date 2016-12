Naar binnengegooide handgranaat ontploft in woning in Enschede

In Enschede is bij een woning een handgranaat door vooruit gegooid en ontploft. Niemand raakte gewond.

Omstreeks 1.13 uur kwam er een melding bij de politie binnen dat er een voordeur van een woning aan de Auskamplanden was vernield mogelijk met vuurwerk. De 44-jarige bewoner van de benedenwoning is hierbij niet gewond geraakt. Na de harde knal en het glasgerinkel is hij naar buiten gerend maar heeft geen personen in de omgeving gezien of aangetroffen.

De politie heeft de gang van de woning afgezet voor nader onderzoek. De forensische recherche heeft onmiddellijk een onderzoek ingesteld. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat er geen sprake was van vuurwerk maar dat er een handgranaat door de ruit naar binnen is gegooid.