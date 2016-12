Inspectie keurt kwart consumentenvuurwerk af

Bij deze controles zoekt de inspectie gericht naar afwijkingen van artikelen waarbij de consument extra risico kan lopen. Zo wil zij de veiligheid van het vuurwerk verbeteren en het risico voor de consument zo veel mogelijk beperken.

De afgelopen jaren lag het afkeuringspercentage van deze meest risicovolle producten tussen de 20 en 25 procent. Dat dit jaar weer een kwart van het geteste vuurwerk ondeugdelijk is, betekent dat vuurwerkfabrikanten en –importeurs soms de randen van de regelgeving blijven opzoeken.

Vuurwerk wordt afgekeurd omdat het bijvoorbeeld omvalt terwijl het afgaat, meer geluid maakt dan mag of zich verspreidt onder de vereiste drie meter hoogte. De afwijkingen kunnen onder meer veroorzaakt worden doordat het vuurwerk met de hand wordt gemaakt of omdat de productieomstandigheden niet optimaal zijn: erg warm of erg vochtig. Importeurs moeten deze afgekeurde partijen laten vernietigen.