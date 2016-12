Celstraf voor inrijden groep mensen in Baarn

Een 34-jarige vrouw is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. Deze straf krijgt ze opgelegd omdat zij in mei van dit jaar met een personenauto op een groep mensen in Baarn is ingereden en voor vernieling van een auto en een ruit van een woning.