Broer roept Amri op zich over te geven

Op de portier van de vrachtwagen waarmee de aanslag op de Berlijnse kerstmarkt is gepleegd, zijn de vingerafdrukken van verdachte Anis Amri gevonden.

Dat melden verschillende Duitse media op bronnen bij de recherche. Eerder werden al documenten in de cabine van Amri aangetroffen.

In verband met de klopactie vinden inmiddels ook strengere grenscontroles plaats, ook aan de kant van Nederland. De broer van Amri heeft zijn broer inmiddels opgeroepen zichzelf aan te geven. De broer laat vanuit Frankrijk weten dat de hele familie in diepe rouw is en de aanslag verafschuwt.

Justitie in Duitsland heeft een beloning van 100.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de arrestatie van de 24-jarige Tunesiër Amri.