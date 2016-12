Man bekent opblazen ruiten Middelburg

De 24-jarige Middelburgse man die op 9 december jl. werd aangehouden als verdachte van het vernielen van verschillende ruiten van panden in de Sint Janstraat heeft bekend dat hij verantwoordelijk is voor de vernielingen door illegaal gebruik van vuurwerk.

Destijds meldden we dat op de avond van 7 december werden in de Sint Janstraat verschillende ruiten uit panden waren geblazen door vuurwerk. De politie is meteen een onderzoek gestart en kwam door hulp en tips van getuigen bij de 24-jarige Middelburger terecht. Bij hem in de woning werd toen een huiszoeking gedaan. Hier werd o.a. 18 kilo vuurwerk in beslag genomen. De man is vrijgelaten en moet zich te zijner tijd voor de rechter verantwoorden.