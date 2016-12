Man na ontvoering in sloot gegooid

In Heerhugowaard is een man korte tijd ontvoerd geweest waana hij in een sloot werd gegooid. De ontvoering zou zich hebben afgespeeld afgelopen maandag in het park van het Strand van Luna in Heerhugowaard.

Omstreeks 16.20 uur fietste een 18-jarige Heerhugowaarder over het fietspad naast de Oosttangent in de richting Nollenweg. Op de rotonde ter hoogte van voetbalvereniging Reigerboys werd hij bijna aangereden door een donkere personenauto, die doorreed richting Nollenweg. Het slachtoffer reed door via het park bij het Strand van Luna in de richting Alkmaar. Voor hem op het fietspad stond een donkere personenauto waarbij twee mannen stonden. Het slachtoffer vroeg aan de mannen of zij op zij konden, zodat hij door kon fietsen.

In de sloot

Toen de mannen niet reageerde, legde het slachtoffer zijn fiets neer en liep op de mannen af. Het slachtoffer werd op de grond geduwd en vastgepakt. Vervolgens werd hij in de auto geduwd en vastgehouden. De auto reed daarna weg. In de auto probeerde het slachtoffer zich te verzetten. Na een korte rit stopte de auto op de Oosterweg in Stompetoren. Hier werd hij uit de auto getrokken en in de sloot gegooid. De auto vertrok direct daarop in de richting van de N243.

Nadat het slachtoffer op de wal was geklommen, kreeg hij hulp van een voorbijganger die ook de politie waarschuwde.