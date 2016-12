Rechter verbiedt dit jaar staking treinpersoneel

Treinpersoneel van de NS mag vrijdagochtend niet staken. Dat heeft de rechtbank in Breda bepaald in een kort geding dat was aangespannen door de NS, ProRail en reizigersorganisatie Rover.

Het veiligheidsrisico is te groot, omdat de politie al bezet is door kerstevenementen. De treinen zullen vrijdag dus gewoon rijden. Mogelijk wordt op vrijdag 6 januari alsnog gestaakt.

NS spande een kort geding aan tegen machinistenvakbond VVMC omdat een staking op dit moment voorbarig en buitenproportioneel is. Rover sloot zich hier donderdag bij aan en stapte samen met NS naar de rechter.

Rover was verontwaardigd over de aangekondigde acties van machinisten op de drukke vrijdag voor Kerstmis. "Deze acties zullen voor veel reizigers leiden tot uitgevallen treinen en urenlang wachten op koude stations", stelde Rover-voorzitter Arriën Kruyt. "Rover komt op voor de honderdduizenden reizigers die last zullen ondervinden van deze acties. Daarom vragen we net als NS aan de rechter in Breda om de acties te verbieden.”

Rover vraagt alle vakbonden met klem om bij het voeren van acties aan de belangen van reizigers te denken.