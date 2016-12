Stoffelijk overschot aangetroffen in Haven Almere

Het levenloze lichaam lag in het water bij Almere Haven. De politie startte begin december een Team Grootschalige Opsporing (TGO) dat onderzoek deed naar zijn verdwijning. Jdesse zou mogelijk ontvoerd zijn geweest. De politie kwam het lichaam op het spoor door recherche onderzoek. Er wordt sectie op het lichaam verricht om de doodsoorzaak vast te stellen. De politie onderzoekt of sprake is van een misdrijf.



Er zijn gedurende het onderzoek naar de vermissing van Boerenveen vier aanhoudingen verricht. Deze personen worden verdacht van wederrechtelijke vrijheidsbeneming. Een van deze vier personen is inmiddels heengezonden. Hij is nog wel verdachte in deze zaak. De recherche is volop met het onderzoek bezig. Getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken worden verzocht contact op te nemen.