Achmea ondertekent vuurwerkmanifest

Verzekeraar Achmea steunt de brede maatschappelijke oproep van medici en andere partijen om een letsel- en schadevrij Oud en Nieuw te organiseren door vuurwerk alleen te laten afsteken door professionals. Volgens oogartsen Tjeerd de Faber en Jan Keunen, initiatiefnemers van het nationaal vuurwerkmanifest, zorgt de viering van Oud en Nieuw in z’n huidige vorm voor te veel letsel, schade en maatschappelijke overlast.

“Wij zijn gevraagd om het initiatief te steunen en doen dat graag”, zegt bestuursvoorzitter Willem van Duin van Achmea. “Het onderwerp gaat ons aan het hart en past bij ons als maatschappelijk betrokken verzekeraar. Bij elke jaarwisseling worden klanten van ons getroffen door vuurwerk. Zwaar beschadigde auto’s, afgebrande huizen en bedrijfspanden, kinderen en volwassenen met letsel aan handen, benen en ogen. Met alle trieste gevolgen van dien. Wij zijn er om onze klanten te helpen. En dat blijven we ook doen. Maar wij willen schade en persoonlijk leed nog liever voorkomen. Daarom zijn wij voor professionele shows waarbij iedereen op een veilige manier kan genieten van vuurwerk.”

“Wij zijn zeer verheugd dat Achmea zich als eerste verzekeraar bij het vuurwerkmanifest aansluit en samen met ons zowel immateriële als materiële schade door vuurwerk wil voorkomen. De verhouding is zoek tussen de huidige manier van Oud & Nieuw vieren met consumentenvuurwerk en de vele ongelukken die er het gevolg van zijn. Daarom zijn wij het eens met Achmea dat vuurwerk uitsluitend in handen moet zijn van professionals. Met grote professionele vuurwerkshows kan iedereen genieten van vuurwerk, op een veilige manier,” aldus Tjeerd de Faber, oogarts en vuurwerkwoordvoerder namens het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap, de wetenschappelijke vereniging waar alle in Nederland werkzame oogartsen bij aangesloten zijn.

Driekwart van de verwondingen veroorzaakt door legaal vuurwerk

Afgelopen Oud en Nieuw zijn ten minste 480 mensen op de spoedeisende hulp behandeld wegens vuurwerkletsel. Driekwart van de verwondingen werd veroorzaakt door legaal vuurwerk. 160 mensen liepen oogletsel op en 15 mensen zijn blind geworden aan één oog. Sommige letselslachtoffers moeten meer dan 150 keer naar het ziekenhuis. Ruim 40% van alle slachtoffers met oogletsel was omstander en stak zelf geen vuurwerk af.