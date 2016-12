Filedruk toegenomen door aantrekkende economie

Uit de voorlopige cijfers van de VID blijkt dat de filedruk in 2016 met circa 10 procent is gestegen. Vooral in de maanden april tot en met juli was het drukker dan in 2015. De absolute stijging van filedruk is minder dan in 2015. Toen steeg deze met 23 procent.