Miss Montreal schrijft lied voor Tijn

Sanne Hans, beter bekend als Miss Montreal, kreeg in het Glazen Huis in Breda van Domien de opdracht om binnen 35 minuten een lied te schrijven voor Tijn die heel Nederland aan het nagellakken kreeg. Luister en probeer het maar droog te houden.

Laatste Serious Request, één grote wens​

Tijn kwam woensdag samen met zijn vader naar het Glazen Huis in Breda. Bij de brievenbus vertelde hij zoveel mogelijk geld op te willen halen voor kinderen die onnodig sterven aan longontsteking. Een van de laatste wensen van het jongetje, die zelf ongeneeslijk ziek is en waarschijnlijk voor het laatste Serious Request meemaakt.



Het ontroerende verhaal van Tijn raakte de dj's. Ze haalden hem naar binnen en lieten hun nagels lakken, net als de jongens van StukTV. Om Tijn niet in de kou te laten staan werd er in het Glazen Huis een luikje gemaakt, waar hij de nagels van het publiek kon lakken. Tegen betaling uiteraard!

De grens van 1 miljoen euro gepasseerd

De actie van Tijn heeft inmiddels al meer dan 1 miljoen euro opgeleverd. Het is nog nooit eerder voorgekomen dat een individuele actie zoveel heeft opgehaald voor Serious Request.