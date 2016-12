ACM dwingt T-Mobile te stoppen met ‘Datavrije Muziek’

De Autoriteit Consument & Markt dwingt T-Mobile te stoppen met het aanbieden en uitvoeren van de dienst Datavrije Muziek. Deze dienst is in strijd met de regels rond netneutraliteit. Als T-Mobile de dienst blijft aanbieden, moet zij een dwangsom betalen. De dwangsom bedraagt 50.000 euro per dag met een maximum van 500.000 euro.

Zerorating kan schadelijk zijn

Bij de dienst Datavrije Muziek gaat muziekstreaming niet ten koste van de databundel. Dit heet zero-rating. Henk Don, bestuurslid van de ACM: ‘De Nederlandse wet is duidelijk over zerorating: het mag niet. En daarom treedt de ACM op. Zerorating kan schadelijk zijn voor de concurrentie op diensten die op internet worden aangeboden. Het gaat dan met name om diensten die veel data verbruiken, zoals Spotify en youtube.’

Het is nu aan de rechter

Op 10 oktober 2016 zette T-Mobile de dienst ‘Datavrije Muziek’ in de markt. De ACM heeft daarop direct aangekondigd de dienst te onderzoeken op mogelijke overtredingen van de regels voor netneutraliteit. In Europa geldt sinds 30 april 2016 een nieuwe Verordening Netneutraliteit. Volgens de samenwerkende Europese toezichthouders mogen bepaalde diensten onder strikte voorwaarden gratis of goedkoper worden aangeboden. De Nederlandse wet staat geen enkel onderscheid op het gebied van tarieven toe. Duurder mag niet, maar goedkoper of gratis ook niet. Het is nu aan de rechter om een oordeel te vellen of de Nederlandse wet in strijd is met de Europese verordening.

‘Gratis data bestaat niet’

Op het eerste gezicht lijkt gratis oneindig muziek luisteren heel sympathiek. Door een dienst gratis in het datagebruik aan te bieden op het internet wordt een internetgebruiker echter beïnvloed in zijn keuzes op het internet. Henk Don: ‘Gratis data bestaat niet: andere diensten worden hierdoor duurder.’