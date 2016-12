Terreurverdachte Anis Amri doodgeschoten tijdens vuurgevecht met politie in dorpje bij Milaan

Terreurverdachte Anis Amri is doodgeschoten in een dorpje bij Milaan. Dat heeft de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken gezegd op een persconferentie.

De politie wilde Amr iomstreeks 03.00 uur controleren omdat hij zich verdacht gedroeg. Nadat er om zijn papier was gevraagd trok Amri een pistool en schoot een agent in zijn schouder. Hierna ontstond een vuurgevecht en werd de verdachte van de aanslag in Berlijn dodelijk getroffen.

Volgens een bron binnen de politie is Amri geïdentificeerd aan de hand van vingerafdrukken. Deze kwamen overeen met de vingerafdrukken op de deur van de truck waarmee de aanslag werd uitgevoerd.

Onduidelijk is waar Amri de afgelopen dagen is geweest. Volgens Italiaanse media had hij vannacht een treinkaartje uit de Franse stad Chambéry bij zich.