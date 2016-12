22 jaar cel in hoger beroep voor moord op kickbokser Volkan Düzgün

Volkan Düzgün werd op 12 juli 2013 ’s avonds laat in zijn auto op de oprit bij zijn woning 6 keer beschoten. Hij werd van achteren geraakt door 4 kogels uit hetzelfde wapen, 1 kogel in zijn achterhoofd was dodelijk. Düzgün werd de volgende ochtend dood achter het stuur aangetroffen door een buurman.

Getuigenverklaringen

Uit getuigenverklaringen blijkt dat de auto van de zus van de verdachte rond het tijdstip van de moord geparkeerd stond in de buurt van de woning van het slachtoffer. De verdachte reed vaak in die auto. Getuigen hebben rond datzelfde tijdstip schoten gehoord en hierna iemand met het signalement van de verdachte naar de auto zien rennen en met hoge snelheid weg zien rijden.

Opgenomen gesprekken

De verdachte heeft zich beroepen op zijn zwijgrecht. In de auto van de zus van de verdachte, die door getuigen op de plaats van de moord is gezien, is opnameapparatuur geplaatst. In opgenomen gesprekken zegt de verdachte expliciet dat hij het slachtoffer heeft vermoord. Deze bekentenis en andere uitlatingen leiden samen met het andere bewijs tot de conclusie dat de verdachte de schutter is geweest die avond.

Voorbedachte raad

Het hof vindt dat er sprake is van voorbedachte raad en dus van moord. In de opgenomen gesprekken zegt de verdachte namelijk dat hij veel geld heeft gekregen voor de moord. Ook is hij zeer planmatig te werk gegaan. Hij heeft in de buurt van de woning van het slachtoffer staan wachten op zijn thuiskomst en heeft hem van achteren in het hoofd geschoten.

Drugs

Naast de moord heeft de verdachte zich ook schuldig gemaakt aan het bezit van 8,8 kilo amfetamine en ruim 200 gram hasj. Hij handelde ook enkele maanden in harddrugs.

Koelbloedige liquidatie

Het hof heeft er bij het bepalen van de straf rekening mee gehouden dat de moord het karakter heeft van een koelbloedige liquidatie en dat de moord midden in een woonwijk plaatsvond. Het hof vindt het, net als de rechtbank en het OM, aannemelijk dat het gaat om een huurmoord, maar de verdachte heeft zich consequent beroepen op zijn zwijgrecht. Dit maakt het verlies voor de nabestaanden nog moeilijker.