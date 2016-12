Gedetineerde krijgt celstraf en tbs voor poging moord PI Vught

De rechtbank Oost-Brabant heeft vrijdag een 27-jarige gedetineerde veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 jaar voor poging moord op een medewerkster van de Penitentiaire Inrichting (PI) in Vught in april van dit jaar. Dit heeft de rechtbank vrijdag bekendgemaakt.

'De rechtbank legt de man ook tbs met dwangverpleging op die in april van dit jaar een medewerkster van de Penitentiaire Inrichting (PI) in Vught met een aangescherpte tandenborstel in haar gezicht en hals stak', aldus de rechtbank.

Doodslag moeder

De man had voor doodslag op zijn moeder ook al tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen, maar was nog niet aan dat tbs-traject begonnen. Hij moest namelijk eerst de celstraf uitzitten voor dat delict. Tijdens die detentie stak hij de medewerkster met als doel haar om het leven te brengen.