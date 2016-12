Paard vliegt door achterruit auto bij ongeval

In de nacht van donderdag op vrijdag is een paard omgekomen bij een ernstig verkeersongeval met een personenauto op de Den Elterweg (N314) tussen Zutphen en Baak. Dit heeft de politie vrijdag bekendgemaakt.

Een veearts heeft het paard, dat zwaargewond raakte, laten inslapen. De bestuurder van de auto raakte wonder boven wonder lichtgewond. Het ongeval gebeurde omstreeks 05.30 uur. Door nog onbekende oorzaak was het paard ontsnapt uit een naastgelegen weiland en de weg op gelopen.

Paard in kofferbak

Een automobilist, die richting Zutphen reed, kon het paard niet meer ontwijken. Het paard belandde na de aanrijding in de kofferbak van de auto. Nadat het dier door een veearts uit zijn lijden werd verlost, werd deze door de brandweer uit de auto verwijderd. De auto, die total loss was, werd afgesleept.