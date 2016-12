TLN daagt truckfabrikanten voor rechter om verboden prijsafspraken

3 miljard euro

Op 19 juli heeft de Europese Commissie de truckfabrikanten een totale boete opgelegd ter waarde van bijna 3 miljard euro. Tijdens het 14 jaar durende kartel hebben fabrikanten prijsafspraken gemaakt. Voor Nederland betekent dat circa 240.000 vrachtwagens zijn geraakt. De geleden schade wordt geschat op 1,2 miljard euro.

Leden optimaal bijstaan

De afgelopen periode heeft TLN gekeken hoe leden optimaal kunnen worden bijgestaan in het verhalen van de geleden schade. Na een uitgebreid selectieproces heeft TLN internationale advocatenkantoor Hausfeld & Co. gekozen als partner voor samenwerking op deze zaak. Het advocatenkantoor is in staat om op Europees niveau samen met TLN te werken aan een zo hoog mogelijke compensatie voor TLN-leden op een zo kort mogelijk termijn.

'Sluit aan'

TLN heeft een achterban van ruim 5.000 transportbedrijven en is daarmee de grootste belangenbehartiger van de transportsector. TLN adviseert transportbedrijven dan ook om zich aan te sluiten bij de collectieve claim tegen Renault/Volvo, DAF, Iveco, Daimler en MAN. Gedurende het proces blijft TLN nauw betrokken en treedt daarnaast op als onafhankelijke partij voor haar leden.