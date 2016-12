Maffia-lid tijdens 'Kerstshoppen' in Utrecht aangehouden

Vrijdag heeft de politie in Utrecht een 46-jarig lid van de Italiaanse maffia aangehouden. 'De man moet wegens een eerdere veroordeling in Italië een gevangenisstraf van 5 jaar, 7 maanden en 7 dagen uitzitten', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdagmiddag.

Veroordeeld in 2013

'De Napolitaan was door een rechtbank in zijn geboortestad in 2013 veroordeeld vanwege drugshandel en deelneming aan een maffiaorganisatie. De voortvluchtige is opgespoord door het speciale politieteam FASTNL in nauwe samenwerking met de Italiaanse politie. FASTNL richt op de opsporing en aanhouding van (internationaal) gezochte personen, onder wie voortvluchtige TBS’ers en PIJ’ers', aldus het OM.

Kerstinkopen

De veroordeelde Italiaan is vrijdagmiddag aangehouden door rechercheurs van FASTNL na het doen van boodschappen in een supermarkt. Hij werd in de gelegenheid gesteld de tas met kerstinkopen over te dragen aan iemand die hem vergezelde. De man verbleef in Utrecht bij een landgenoot. Het is niet bekend sinds wanneer hij in Nederland is. De man wordt naar verwachting binnenkort overgedragen aan Italië om daar zijn straf uit te zitten.