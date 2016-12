OM ziet geen aanleiding voor nader onderzoek dood Dascha Graafsma

Documentaire

Het rechercheteam van de politie dat onderzoek heeft gedaan naar het overlijden van Dascha Graafsma, heeft de inhoud van de documentaire van het onderzoeksteam van de familie Graafsma van 12 december vergeleken met het eigen onderzoek.

Zo is er gekeken naar de getuigen, het facebookbericht dat Dascha in de Let’s Get Down zou hebben ontvangen, het gebruik en de vindplaats van de telefoon, de auto die is gehoord bij de Maartensdijkseweg, het alcoholgebruik en het onderzoek aan het spoor.

'Geen nieuw licht'

'De conclusie is dat dit geen nieuw licht werpt op de bevindingen van de politie en ook geen aanleiding geeft tot nader onderzoek. Er zijn geen aanwijzingen dat iemand betrokken is geweest bij de aanrijding met de trein of dat er sprake is van een misdrijf', aldus het OM. De familie van het overleden meisje heeft hierover schriftelijk een gedetailleerde uitleg ontvangen.