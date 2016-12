Leerlingen verdacht van DDoS aanvallen op hun school

Vier leerlingen van een school in Lochem zijn afgelopen week door de politie aangehouden op verdenking van computervredebreuk. 'Concreet worden ze verdacht van het plegen van DDoS aanvallen op hun school, waardoor een voor school en leerlingen belangrijk systeem platgelegd werd', meldt de politie vrijdag.

Verkoop DDos-aanvallen

'Één van de jongens verdenkt de politie daarnaast van het verkopen van mogelijkheden om DDoS aanvallen te plegen', aldus de politie. De verdachten zijn twee jongens van 15 en jongens van 14 en 17, allen afkomstig uit Lochem. Één van de 15-jarige jongens zou een website in beheer hebben waarmee hij - tegen betaling - anderen faciliteerde om DDoS aanvallen uit te voeren.

De DDoS aanvallen vonden plaats tussen begin 2016 en september 2016. Bij een DDoS aanval maken heel veel computers – vaak vanaf verschillende locaties – verbinding met één server. In feite wordt een server overspoeld met webverkeer. Plegers proberen hiermee een server traag of zelfs onbereikbaar te maken.

Impact

De gevolgen kunnen groot zijn. In het geval van de getroffen school konden bepaalde lessen niet doorgaan, konden leerlingen, leerkrachten en ouders geen toegang krijgen tot het systeem waarin de roosters en cijfers staan en kon de administratie hun werk niet doen. Ook is een keer een hele klas gedupeerd omdat de leerlingen klaar zaten om een toets te doen die via internet afgenomen moest worden, maar de toets niet door kon gaan.

Laptop

Vlak voor de zomervakantie van 2016 kwam een docent een aantal leerlingen op het spoor die vermoedelijk bij de aanvallen betrokken waren en werd aangifte gedaan bij de politie. In september zijn de telefoon en laptop van de 15-jarige verdachte die de website zou beheren van waaruit de aanvallen plaatsvonden in beslag genomen voor nader onderzoek.

Deze week volgde aanhouding van de vier verdachten. De jongens zijn na verhoor heengezonden. Het dossier over deze zaak wordt binnenkort afgerond door de politie en ter beoordeling voorgelegd aan het Openbaar Ministerie.