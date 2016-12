Vierde verdachte schietincident Wieldrechtstraat gearresteerd

Vrijdag 23 december hield het arrestatieteam van de politie in Rotterdam een 24-jarige Rotterdammer aan. Hij wordt ervan verdacht verantwoordelijk te zijn voor in ieder geval twee schietincidenten. Deze vonden 4 en 9 december 2016 plaats in Rotterdam.

Op zondag 4 december raakten twee mannen gewond bij een schietpartij in een café aan de Stieltjesstraat in Rotterdam. Vijf dagen later, op 9 december, werd een 25-jarige man in een portiek beschoten aan de Wieldrechtstraat in Rotterdam. Toen de politie op de locatie aan kwam, bleek een aantal mannen te zijn weggereden in een auto. Kort daarna meldde zich een slachtoffer op een politiebureau in Rotterdam. Hij vertelde dat hij was bedreigd met een vuurwapen en op zijn hoofd was geslagen. Ook liep hij een schotwond op. De man werd in het ziekenhuis behandeld aan zijn verwondingen.

Een grootschalig onderzoeksteam ging voortvarend te werk en kon al snel na het schietincident drie personen aanhouden. Twee mannen van 22 en 25 werden aangehouden in Berg en Terblijt. De derde arrestant, een 23-jarige Rotterdammer, werd in zijn woonplaats gearresteerd. De vierde verdachte wist te ontkomen.

Identiteit

Sinds 9 december zijn verschillende opsporingsmiddelen ingezet om de vierde verdachte op te sporen. De inzet van deze middelen leidde vrijdagochtend tot een mogelijke verblijfplaats in Rotterdam Schiebroek. En daar trof het arrestatieteam hem ook aan. In het pand lag een vuurwapen. Dit is in beslag genomen.

De 24-jarige verdachte zit nu vast. Hij wordt verdacht van poging doodslag op het slachtoffer aan de Wieldrechtstraat. Uit het onderzoek blijkt tevens dat hij verantwoordelijk is voor het schietincident in een café aan de Stieltjesstraat op 4 december. Daarbij liepen twee personen schotwonden op.

De overige drie verdachten van het schietincident in de portiek aan de Wieldrechtstraat, zitten nog vast. Zij kregen donderdag te horen dat hun voorlopige hechtenis met 90 dagen is verlengd.