'Kans op meer aanslagen in Duitsland groot'

De preventieve invallen die nu worden gedaan in het netwerk van Anis Amri, de man die hoogstwaarschijnlijk de aanslag in Berlijn pleegde, zou tot veel onrust leiden.

Dat zegt de BNR-correspondent in Duitsland, Derk Marseille, vrijdag. Marseille op BNR: 'Men schat in dat er nog zo'n tien tot twintig mannen zijn die ook een aanslag aan het plannen waren en die nu door die huiszoekingen sneller tot actie overgaan. Dus ik denk dat we de komende weken nog wel één of twee aanslagen kunnen verwachten in Duitsland.'

Ondanks dat de vermoedelijke dader van de aanslag op de kerstmarkt op de Breitscheidplatz, Anis Amri, dood is, gaat het onderzoek gewoon verder. Het zal zich nu richten op mogelijke handlangers van Amri, zo meldt het hoofd het Duitse Openbaar Ministerie Peter Frank. Frank bevestigde dat Amri in Italië is gedood.

Duitsland heeft eerder tevergeefs geprobeerd om de Tunesiër Anis Amri uit te zetten. Dat lukte niet omdat zijn thuisland hem niet wilde toelaten bij gebrek aan juiste papieren. Op een persconferentie reageerde bondskanselier Angela Merkel op de dood van de vermoedelijke dader: 'We kunnen aan het eind van deze week opgelucht zijn dat een acuut gevaar beëindigd is. Het gevaar van terrorisme in het algemeen blijft nog vele jaren bestaan, dat weten we allemaal. Voor mij en de regering is het de hoogste plicht van de staat om de burgers te beschermen.'