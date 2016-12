Bewoner vindt python op toilet

Een nietsvermoedende bewoner van de Bernissestraat in Amsterdam trof vrijdag tot zijn schrik een ontsnapte python aan in zijn toilet.

De slang zat om een leiding aan de muur op een plankje boven de stortbak en is vermoedelijk via het toilet in de woning kunnen komen.

De bewoners alarmeerden direct de politie en zo gingen agenten van politie Amsterdam Zuid de Pijp ter plaatse. Zij hebben er voor gezorgd dat het dier is meegenomen door Dierenambulance Amsterdam om daar verzorgd te worden.

De politie is nu op zoek naar de eigenaar, zo meldt zij op Facebook. De politie laat weten dat de eigenaar ook via Facebook contact kan opnemen.

https://www.facebook.com/politieamsterdamzuiddepijp/posts/1853024501648438