Beide vrouwen uit Hekendorp overleden na ongeval Oudewater

Na een ernstig verkeersongeval vrijdagavond op de Ruige Weide waarbij een auto te water is geraakt, is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 23-jarige vrouw uit Hekendorp overleden. Een 19-jarige vrouw ook uit Hekendorp die ook in de auto zat is zondag aan haar verwondingen overleden. Dit heeft de politie bekendgemaakt.