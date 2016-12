Vrouw (23) overleden na ernstig verkeersongeval, politie zoekt getuigen

Een 19-jarige vrouw eveneens uit Hekendorp raakte ernstig gewond. Een 21-jarige man uit Gouda raakte onderkoeld maar is wel aanspreekbaar.

Omstreeks 18.35 uur kreeg de politie een melding dat een auto te water was geraakt in een sloot. De brandweer haalde de drie inzittenden uit de auto. De twee vrouwen moesten worden gereanimeerd. Alle drie inzittenden werden overgebracht naar een ziekenhuis, waar de 23-jarige vrouw later overleed.

Specifieke getuigen gezocht

De politie is direct een onderzoek gestart. De toedracht van het ongeval is nog niet bekend. Ook staat nog niet met zekerheid vast wie achter het stuur zat. In verband met het onderzoek komt de politie graag in contact met twee vrouwelijke inzittenden van een andere auto die geen telefoon bij zich hadden, en andere weggebruikers wenkten om de hulpdiensten te waarschuwen. Bent of kent u deze vrouw(en)? Neem dan contact op met de politie via 0900 – 88 44.