Verdachte (48) van bezit kinderporno via undercover medewerker tv-programma aangehouden

Via een tip van de makers van een tv-programma, kwam de politie deze verdachte op het spoor. De man had een usb-stick met kinderpornografisch materiaal bij zich, die mogelijk overgedragen zou worden. De makers van het tv-programma hadden de politie tijdig op de hoogte gesteld, waardoor de verdachte in Alkmaar, op de plek waar hij had afgesproken met een undercover medewerker van een tv-programma, kon worden aangehouden. De politie onderzoekt of hij naast het bezit van kinderporno ook kinderpornografisch materiaal heeft vervaardigd. De gemeente heeft op 21 december daarom uit voorzorg de gastouderopvang, waarbij de verdachte betrokken was, gesloten. De ouders van de kinderen zijn donderdag geïnformeerd over de aanhouding.



Na de aanhouding van de verdachte is door de politie in opdracht van de officier van justitie een doorzoeking gedaan op het huisadres van de 48-jarige man. Hier werden onder andere meerdere digitale gegevensdragers in beslag genomen. Dit materiaal wordt momenteel onderzocht door zedenrechercheurs. De man is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en is voor 14 dagen in bewaring gesteld.