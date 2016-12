Vier gewonden bij steekpartij Apeldoorn

In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn bij een steekpartij in Apeldoorn vier mensen gewond geraakt.

Onder hen is ook de verdachte. De man is aangehouden. Bij de aanhouding zijn schoten gelost. Dit meldt Politie Apeldoorn zaterdag. Het is onduidelijk of dit alleen waarschuwingsschoten waren.

Het incident vond rond 04.30 uur plaats op de Paslaan. Er is noch over de ernst van de verwondingen, noch over aanleiding van de steekpartij iets bekend. De politie is een onderzoek gestart.