Reptielen komen om bij grote boerderijbrand in Andijk

In Andijk in Noord-Holland woedt sinds zaterdagochtend een grote uitslaande boerderijbrand.

De bewoners, honden alsook een aantal paarden in een nabijgelegen schuur, konden op tijd in veiligheid worden gebracht. Bij de brand aan de Rikkert, die rond 06.00 uur ontstond in een slaapkamer op de bovenste verdieping, sloegen de vlammen uit het dak. In het huis bevonden zich ook reptielen, zoals slangen en kleine krokodillen, maar de brandweer kon deze dieren niet meer redden. Dat geldt eveneens voor een aantal muizen. Dit meldt onder meer de NOS zaterdag.

De zoon des huizes ontdekte de brand en waarschuwde zijn ouders. De brandweer rukte met groot materieel uit, maar kon niet voorkomen dat het pand door de brand volledig in rook is opgegaan. De omliggende gebouwen konden wel worden gered. Mogelijk is de brand ontstaan door een kapotte warmtelamp op de bovenste verdieping, zo meldt Medemblik Actueel. Daar stonden terraria met diverse exotische dieren zoals slangen en reptielen. De bewoners kunnen tijdelijk worden opgevangen in het huis van de buren.