Uitbreiding spreekrecht stieffamilie

Dat schrijft minister van der Steur vandaag aan de Tweede Kamer. Van der Steur vindt dat de definitie van de kring van gerechtigden voor het spreekrecht van nabestaanden te beperkt is en geen recht doet aan de samenstelling van hedendaagse gezinnen. Mensen die een dierbare verloren hebben de kans om hun stem te laten horen op zitting, dat is de essentie van het spreekrecht. “Wie wij als familie of dierbare beschouwen en wat zij precies voor ons betekenen, wordt niet alleen door bloedverwantschap bepaald. Aan dat gevoel wil ik uitdrukking geven”.

Minister van der Steur komt hiermee ook tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer die eerder dit jaar opriep om de groep van spreekgerechtigden uit te breiden met stieffamilie. Zij deden dit onder meer naar aanleiding van de zaak Nicole v/d Hurk (vermoord in 1995) waarbij de rechter heeft bepaald dat de stiefmoeder niet mocht spreken, omdat zij juridisch gezien geen nabestaande is. Een belangrijke afweging is de maatschappelijke ontwikkeling waarbij steeds meer sprake is van samengestelde gezinnen, waarbij de gezinsband niet door bloedverwantschap wordt bepaald. Mede om deze reden wil Van der Steur een nieuwe definitie introduceren bij het wetsvoorstel modernisering Wetboek van Strafvordering, waardoor de kring van gerechtigden wordt uitgebreid, zodat ook de stieffamilie als nabestaanden toegang krijgt tot het spreekrecht.