Politie treft een dode en een vermagerde pony aan in weiland

Agenten hebben in een weiland in het Brabantse Langeweg een dode en een sterk vermagerde pony aangetroffen.

De politie kreeg vrijdag 23 december rond 12.20 uur de melding dat er een dode pony in een weiland zou liggen. Agenten troffen naast het dode dier ook nog een sterk vermagerde pony aan. Op last van de officier van justitie is dit dier in beslag genomen. De eigenaar, een 69-jarige man uit Prinsenbeek, zal op een later moment gehoord worden. Hij wordt verdacht van het onthouden van de nodige zorg en het niet direct verlenen van zorg aan een dier. De politie doet verder onderzoek naar het overlijden van de pony. De vermagerde pony is ondergebracht op een geheime locatie en zal daar weer aan kunnen sterken.