Koning Willem-Alexander en koningin Maxima delen kerstwensen op Facebook

Het bericht werd geplaatst met een foto van hun gezin. De kerstboodschap werd behalve in het Nederlands nog in vier andere talen geschreven. Zo staat de boodschap er ook in het Engels, Spaans, Fries en Papiaments.

De geplaatste foto is van een fotoshoot in september en gemaakt door Koninklijk Huis-fotograaf Jeroen van der Meyde. Op de foto zitten de koning en koningin op een bankje. Tussen hen in zit prinses Alexia. Prinses Amalia en haar jongste zusje prinses Ariane staan achter hen.

Op Eerste Kerstdag zal de kersttoespraak van de koning worden uitgezonden op NPO 1 om 13.00 uur. De toespraak is een paar dagen eerder opgenomen op de Eikenhorst in Wassenaar.

