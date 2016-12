Bedrijven in as bij grote brand in Hoogeveen

Foto: Henk Brunink

Hoogeveen In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft in Hoogeveen een zeer grote brand twee bedrijven in as gelegd.

De brand brak uit bij autobedrijf J&S, maar sloeg al snel over naar een naastgelegen bedrijf gespecialiseerd in aggregaten. De stevige wind bemoeilijkte het de brandweer het vuur onder controle te krijgen. Beide panden gingen verloren. De brandweer van Hoogeveen kreeg assistentie van omliggende korpsen. De oorzaak van de brand afgelopen nacht bij een autobedrijf in Hoogeveen is nog onbekend.