Neef terreurverdache Berlijn opgepakt

De politie in Tunesië heeft drie mannen opgepakt die mogelijk betrokken zijn bij de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn.

Een van hen is een neef van Anis Amri, degene die hoogstwaarschijnlijk twaalf mensen doodde en tientallen verwondde. Dit laat het Ministerie van Binnenlandse Zaken in Tunis weten, zo melden verschillende media zaterdag. De drie mannen die werden aangehouden zouden deel uitmaken van een terreurcel die in verbinding stond met Amri. Amri zou zijn neef geld hebben gestuurd, zodat hij naar Europa kon reizen en had contact via versleutelde berichten. De drie verdachten werden opgepakt in de omgeving van Kairouan, in het noorden van Tunesië.

De opgepakte mannen zijn tussen de 18 en 27 jaar oud. Amri woonde in Duitsland maar was van Tunesische afkomst. Hij heeft nog familie in Tunesië.