Lakactie van Tijn haalt al meer dan 2 miljoen euro binnen voor Serious Request

De ongeneeslijk zieke jongen is de held van Nederland, waar iedereen van is gaan houden. Hoewl hij aan de ziekte DIPG leidt (hersenstamkanker) en hij een levensverwachting van minder dan een jaar heeft, wil hij zich deze week samen met zijn ouders inzetten om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Serious Request en aandacht vragen voor zijn ziekte.

Tijn daagde iedereen uit om zijn nagels te lakken ( en gelakt te laten tot Kerst) en daarvoor 1 of 10 euro te doneren aan zijn actie voor Serious Request, allemaal onder mom van 'LAK aan DIPG'.

Om 20.00 uur stond de teller op € 2.445.674 euro.