Lakactie van Tijn haalt meer dan 2 miljoen euro binnen, in totaal haalt Serious Request 8,74 miljoen euro op

De ongeneeslijk zieke jongen is de held van Nederland, waar iedereen van is gaan houden. Hoewel hij aan de ziekte DIPG lijdt (hersenstamkanker) en hij een levensverwachting van minder dan een jaar heeft, wil hij zich deze week samen met zijn ouders inzetten om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Serious Request en aandacht vragen voor zijn ziekte.

Tijn daagde iedereen uit om zijn nagels te lakken ( en gelakt te laten tot Kerst) en daarvoor 1 of 10 euro te doneren aan zijn actie voor Serious Request, allemaal onder mom van 'LAK aan DIPG'.

Om 20.00 uur stond de teller op € 2.445.674 euro.

Serious Request

De actie Serious Request van 3FM heeft dit jaar 8.74 miljoen euro opgebracht. De opbrengst van de actie gaat ieder jaar naar een zogenoemde stille ramp, in samenwerking met het Rode Kruis. Dit keer koos de radiozender voor kinderen die dreigen te sterven aan longontsteking.

Dj's Domien Verschuuren en Frank van der Lende zaten zes dagen opgesloten in een Glazen Huis in Breda.